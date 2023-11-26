“Dudağım uyuştu” diyerek diş hekimine saldırdı
İstanbul Güngören'de diş tedavisi için özel bir muayenehaneye giden kişi tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle kadın doktoru darp edip iş yerine zarar verdi.
Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi’nde bulunan doktor Pelin Can’a ait diş kliniğine giden bir kişi müdahale sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek doktor Pelin Can’ı darp etti. Muayenehaneye de zarar veren şüpheli olay yerinden kaçtı.
Şikayet üzerine çalışama başlatan polis şüphelinin Fatih’te olduğu belirledi. Harekete geçen ekipler, zanlıyı Balat’ta gözaltına aldı.
Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi’ne getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Herhangi bir sabit adresi olmadığı belirlenen şüpheli hakkında daha önce tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu belirlendi.