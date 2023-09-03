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Düğün yemeği, 70 kişiyi zehirledi

Zonguldak’ta düğünde ikram edilen pilav, tavuk ve nohut yemeğinden dolayı zehirlendiklerini düşünülen 70 kişi, tedavi altına alındı.

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Düğün yemeği, 70 kişiyi zehirledi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 70 kişi tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen düğünde ikram edilen pilav, tavuk ve nohut yemeğinden yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İshal ve kusma şikayetiyle farklı zamanlarda Devrek Devlet Hastanesi’ne başvuran 70 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. (AA)

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