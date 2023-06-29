Duran arabaya çarptı hastaneye gitmek istemedi
Kadıköy Caddebostan sahil yolunda park eden otomobile, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. hastaneye gitmek istemedi.
Kadıköy Caddebostan sahil yolundan aracıyla Maltepe istikametine giden E.Y., saat 05.30 sıralarında yol kenarında park halinde olan N.A.’ya otomobile arkadan çarptı.
Kazada, E.Y. ve park halindeki otomobilde bulunan N. A. yaralandı. Spor yapmak için sahil yoluna geldiği öğrenilen N.A., talihsiz kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ise ekipler tarafından güçlükle ikna edilerek hastaneye gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)