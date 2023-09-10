Edirne’de kaybolan öğretim görevlisi, Çanakkale’de bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Tazeler'in açıklaması ise dikkat çekti.

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Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler’den, çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalledeki Zirve Konutları’danki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı.

Tazeler, kaybolduktan 5 gün sonra Keşan’a 34 kilometre uzaklıktaki Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Tazelerin akrabaları köye gidip Gökcan Tazeler’le görüşerek, kendisini evine getirdi.

AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık durumu iyi olan Gökcan Tazeler, “Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum” dedi.

“KARIŞ KARIŞ ARADIK”

Mustafa Helvacıoğlu ise “Günlerdir kayıp olan genç akademisyenimiz Gökcan Tazeleri her türlü imkanlarımızı kullanarak endişeli ailesi ve yakınları ile karış karış aradık. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kolluk kuvvetlerimizle aradık ve sonunda bulduk. Gökcan kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diler, kayıp arama çalışmaları sırasında destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gökcan Tazeler’in eşi Damla Suna Tazeler de eşinin bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşadı. (DHA)

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