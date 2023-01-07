Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi’ndeki Midilli Adası’nın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası’nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREM FIRTINASI
Bölgede son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Büyüklükleri de 3-3,4 seviyelerinde son 10 saatte 4 deprem gerçekleşti. 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 05.59’da Merkez üssü Midilli adasının kuzeyi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.