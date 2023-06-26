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Ege’de rezalet! Yunanistan yine aynı şeyi yaptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 99 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Ege’de rezalet! Yunanistan yine aynı şeyi yaptı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege’de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen “TCSG-6″ ve TCSG-28” botları, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan, Yemen ve Liberya uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

99 KİŞİ KURTARILDI

Kıyıya getirilen 99 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. (AA)

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