Eğitimcinin Katar sözlerine dava açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere hediye konusunda yaptığı uyarıya karşı, “Katar’dan ‘Hediye’ uçak alan iktidarın bakanlığı öğretmenlere hediye konusunda ahlak satamaz” açıklaması yapan Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy hakkında dava açıldı. İddianameyi hazırlayan savcının ise, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını isteyen Türkşad Kunthan Uçuk olduğu ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy hakkında açılan davayı protesto eden sendika üyeleri, Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

“KOŞAR ADIM İDDİANAME HAZIRLAMIŞ”

Eğitim İş Bursa Sekreteri Özkan Rona, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* “Bakanlığın öğretmenlere uyarı yazısına bakılırsa neredeyse Öğretmenler Günü’ndeki bir hediye çiçek bile rüşvet ve suç sayılabilirdi. Öğretmenliğin meslek onurunu açıkça hedef alan, hem de Öğretmenler Günü’nde sergilenen bu çirkin tutuma karşı Eğitim-İş de, ‘Katar'dan ‘Hediye' uçak alan iktidarın bakanlığı öğretmenlere hediye konusunda ahlak satamaz’ diyerek tepki göstermişti.

* Şube Başkanımız Yeliz Toy'un yaptığı bu açıklamada ülkede gerçekleşmiş haksızlıklar, adaletsizlikler ve ahlaki olmayan uygulamalardan bahsediliyordu ve bu tespitlerle ilgili bugüne kadar tek bir soruşturma dahi yapmamış olan bir savcı, bu gerçekleri ilk kez duyuyormuş gibi koşar adım iddianame hazırlamış ve dava açılmıştır.

“ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERİ SUSMAZ”

* Sayın Savcı bilmelidir ki görevi, halka gerçekleri söyleyenlere adalet kılıcı sallamak değil, halkın olanları yağmalayanların yakasına yapışmaktır. Görevinizi iyi yapmalısınız Sayın Savcı, siz halkın çıkarlarını korumak için varsınız. Fakat, göreviniz halkı aydınlatanları susturmaksa, biliniz ki yanlış hedef seçtiniz. Eğitim-İş susmaz. Yeliz Toy, susmaz. Cumhuriyet'in öğretmenleri susmaz. Boynundaki idam fermanıyla yedi düvele meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri susmaz.”

“ÖZEL BİR DAVADIR, SAVCISI DA ÖZELDİR, KURGUSU DA ÖZELDİR”

“Bu dava bir suç davası değil, sus davasıdır, susturma davasıdır” diyerek sözlerine devam eden Rona, şöyle konuştu:

* “Dosya sumen altından çıkarılmıştır, iddianamesi 9 Mart 2023'de, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bursa'daki çadır skandalının ortaya çıkarıldığı 7 Mart 2023'den 2 gün sonra hazırlanmıştır. Özel bir davadır, savcısı da özeldir, kurgusu da özeldir. İddianameyi düzenleyen savcı kamuoyunun skandallarıyla yakından tanıdığı Türkşad Kunthan Uçuk‘tur. Bu savcı şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını isteyen savcıdır.

* Aynı savcı Gazeteci Sedef Kabaş'ı da tutuklatmıştır. Bu Savcı, ‘Katar'dan hediye uçak alan hükümetin bakanı öğretmenlere ahlak satamaz’ demeyi suç saymıştır fakat Sezen Aksu'ya ‘dilini keseceğiz’, ‘kafasına sıkacağız”’ denilmesini ifade özgürlüğü olarak kabul edebilmiştir. Hedeftekiler çoğunlukla kadınlardır ve şimdi de Yeliz Toy'un peşine düşmüştür.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLMİŞTİR”

* Bu Savcı, Cumhurbaşkanı'nın ‘Asım’ın nesilleri yetişecek’ dediği ve Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın olduğu İstanbul Zaim Üniversitesi'nden mezundur. Görünen o ki Türkiye ‘de ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak için özel olarak yetiştirilmiştir.

“KARMA EĞİTİMİN ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞANLARIN DEŞİFRE EDİLMESİDİR”

* Bu bir ‘rövanş’ davasıdır ve onları kızdıran şey; Bursa'daki çadır skandalı ile MEB'in ipliğinin pazara çıkarılmasıdır. Bursa'da karma eğitimi ortadan kaldırmaya çalışanların deşifre edilmesidir. Okullarda parasızlıktan dansözlü eğlence yapıldığı gerçeğinin ortaya serilmesidir.

“YARGILANMAK İSTENEN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE PARASIZ EĞİTİM MÜCADELESİ”

* Tüm bu gerçeklere rağmen biliyoruz ki, Yeliz Toy üzerinden cezalandırılmak istenen aynı zamanda çağdaş düşünceleri ve kararlılıklarıyla toplumsal mücadelenin ön saflarında yer alan ilerici kadınlardır. Çünkü sayısız kez duydukları bu gerçekleri, düşünce kalıplarına göre erkeğin beş adım gerisinde yürümesi gereken bir kadından duymaya tahammül edememiş ve hemen harekete geçmişlerdir.

“MESLEK ONURUNA SALDIRDIĞINIZ ÖĞRETMENLER SUSMAYACAK”

* Tüm Yurttaşlarımız bilsin ki Eğitim-İş susmayacak, Yeliz Toy susmayacak, meslek onuruna saldırdığınız öğretmenler susmayacak, mücadeleci kadınlar susmayacak. Ülkeyi soyup soğana çevirdiniz, yoksulluğuyla zenginleştiğiniz bu halk susmayacak. Eğitim-İş'in düşünce özgürlüğünü hedef alan bu dava ile bize ‘susun’ diyorlar. Bu dava için 12 Eylül 2023'de İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olacağız. Tam da 12 Eylül darbesinden 43 yıl sonra hortlayan bu anlayışla bir kez daha mahkemede hesaplaşacağız.”