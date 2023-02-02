Ehliyet affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinmesini kapsıyor. Ehliyet affı teklifi henüz meclise gelmedi, meclise sunulması ve daha sonra Resmi Gazete sayısında yayımlanması ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, ehliyet affının kapsamını ve kimlerin ehliyetinin geri verileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanının silinmesiyle 10 bine yakın ehliyet geri verilecek.

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affını duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

* Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin kara yolu altyapısı, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildi, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandı. Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle karayollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandı. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

* Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”