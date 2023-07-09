Ek bütçeden diyanet çıktı

35.9 milyar liralık dev bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet, vatandaşı vergi ve zam yüküne boğan 1.1 trilyon liralık ek bütçeden de 276 milyon lira aldı

Erdoğan SÜZER

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Bütçe artışlarından aslan payını alan, 35 milyar 910 milyon liralık dev bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, depremin yaralarının sarılması için hazırlanan ek bütçeden de 276 milyon 218 bin lira ek ödenek aldı. Diyanet'in 2023 yılı bütçesi, deprem bütçesinden gelen yeni ödenekle 36 milyar 186 milyon liraya çıktı. İktidar, deprem sonrası ihtiyaç duyulan işlerin yapılması ile ekonomideki bozulmayı halkın sırtından karşılamak için 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira büyüklüğünde bir ek bütçe hazırlayıp TBMM'ye sundu. Ek bütçe yasa teklifine göre vergi, ceza ve kamu kaynaklarıyla karşılanacak ek bütçenin 527 milyar 290 milyon lirası deprem yaralarının sarılması için, geri kalan 590.2 milyar lirası da diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

İMAM MAAŞI 24 BİN TL

Ek bütçeden Başkanlığını Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı Diyanet'e 276 milyon lira kaynak ayrılması dikkat çekti. İmam kadrosunu sürekli büyüten Diyanet'in bütçeden kaynak ihtiyacı da artıyordu. Bütçe teklifine göre deprem bütçesinden verilecek paranın 129 milyon 718 bin lirası aday din görevlilerinin iaşe ve ibate (barınma) giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına harcanacak. Geri kalan 146.5 milyon lira ise, farklı illere görevlendirilen din adamlarına ‘yolluk' olarak aktarılacak. Yeni memur zamlarıyla din görevlilerinin temmuz maaşları da belli oldu. Zamlardan sonra imam-hatip (9/4) maaşı 8 bin 77 liralık refah payıyla birlikte 13 bin 550 liradan 24 bin 5 liraya çıktı. İmam maaşına 10 bin 455 lira zam geldi.

Saraya 640 milyon lira ayrıldı

Deprem için hazırlanan ek bütçeden Cumhurbaşkanlığı'na da 640 milyon lira ek ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı bu ödeneğin 500 milyon lirasını ‘barışı desteklemek' için, 140 milyon lirasını afet ve acil yardım destekleri için, 236 bin lirasını da personelin özlük giderlerinin karşılanması için harcayacak. Bu ödenek artışıyla birlikte sarayın yılın başında 6 milyar 637 milyon lira olan 2023 yılı bütçe ödenek büyüklüğü 7 milyar 277 milyon liraya yükseldi.