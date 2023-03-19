Ekvador’daki depremde ölenlerin sayısı 14’e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

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Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ölenlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıklandı. Bu açıklamanın ardından Reuters, Ekvador’un kıyı bölgesi ile Peru’nun kuzeyini sallayan ve çok sayıda ev, okul ve tıp merkezinde yapısal hasara yol açan şiddetli depremde ölenlerin sayısının 14’e çıktığını duyurdu.



Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı. Cuenca, Machala ve Guayaquil’de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.



Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News’e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.



Depremin komşu ülke Peru’da da hissedildiği ifade edilmişti.