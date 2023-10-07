Emekli memur maaşları güncellenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memur maaşlarıyla ilgili müjdeyi ilk kabine toplantısından sonra vereceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi’nde konuşuyor.
Hayat pahalılığı sorununu gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, “İşçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” dedi.
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