Emekliler tepkili: ‘Açız’ diyerek AKP’den istifa etti!

Zonguldak Emekliler Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması üzerine istifa ettiğini açıkladı. Sarıoğlu, "Pazarda yangın var. Ortalık yanmış tutuşmuş. Biz emekliler perişanız" diyerek istifa dilekçesini AKP il başkanlığına gönderdiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memur ve emeklilerin maaş artışını yüzde 25 olarak açıklaması tepki çekti.

Emekliler geçinemediklerini ve yapılan zammın çok az olduğunu söylerken, Zonguldak Emekliler Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, üyesi olduğu, seçimlerde sandık başkanlığı yaptığı AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

“PAZARDA YANGIN VAR EMEKLİLER PERİŞAN”

25 yıl maden işçisi olarak çalıştığını ve emekli olduğunu dile getiren Sarıoğlu, yıllarca AKP için mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

*Yıllardır partimizi kendimiz kadar korumaya çalıştık. Pazarda yangın var. Ortalık yanmış tutuşmuş.

*Biz emekli olarak perişanız. Ben bir işçi emeklisiyim. 25 sene yer altında maden ocaklarında çalıştım. Aldığım maaş belli. Biz ne bekliyoruz, sizler neler açıklıyorsunuz. Çok düşündüm, yıllardan beri hep savunduk, artık savunacak halimiz kalmadı.

*Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi, biz işçi emeklilerini dikkate almadı. Biz milyonlarca insanız. Ben Beycumalıyım. 25 sene kömür ameleliği yaptım. Bir kömür amelesi olarak açıklama yapıyorum. Partimden üzülerek istifa etmek durumundayım.

*İstifa dilekçemi yazdım AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı’na PTT aracılığıyla gönderiyorum. Bundan böyle partiyle ilişkim kalmamıştır. Bana bağlı binlerce insan istifa dilekçesini verecektir.

“BÖYLE BİR DÜNYA YOK”

“Böyle bir dünya yok. Biz açız, biz perişanız. Emekli olarak zor durumdayız. Bizi dikkate almayanlar sükutu hayale uğrayacaklardır” diyerek isyan eden Başkan Sarıoğlu, 29 Aralık günü de AKP Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı’yı ziyaret etmişti…

Mustafa Sarıoğlu, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi için emeklilerin sorunlarını Başkan Avcı ile konuştuğunu açıklamış ve 3 Aralık günün sabırsızlıkla beklediğini dile getirmişti.

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