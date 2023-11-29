Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu’dan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu, SÖZCÜ TV’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yüksek faiz getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın mağdur ettiği Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu SÖZCÜ Televizyonu'nda “İpek Özbey İle Nokta Atışı” programında canlı yayın konuğu oldu.

“KİMSE DOSYANIN GENELİYLE İLGİLİ KONUŞMUYOR”

Konuşulan her şeyin bir iddia olduğunu ve Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, “Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor” diye konuştu.

“HERKES AYNI DURUMDA DEĞİL”

“Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil” ifadelerini kullanan Mosturoğlu, “Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var” dedi.

“BU HAFTA HUKUK DAVASI AÇACAĞIM”

Bu hafta bir hukuk davası açacağını belirten Mosturoğlu, “Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek m, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, ‘Bu imzayı ben attım' dedi” açıklamasını yaptı.

“FATİH TERİM İSMİ BİR KARARA ÇIKMAYACAK”

Bu davada 14 tane olay olduğunu aktaran Mosturoğlu, “Bu 14 olayda Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak” ifadelerine yer verdi.

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