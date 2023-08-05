Ensar skandalında soruşturma açılan bürokrata ödül gibi tayin

Karaman’da yaşları 8 ila 10 arasında değişen 45 erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı olayıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden birisi olan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Ahmet KAYA

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Karaman'da 2012-2015 yılları arasında Ensar Vakfı Şubesi ile kısa adı KAİMDER olan Karaman İmam Hatip Okulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne ait yurtlarda kalan 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı bilgileri doğrultusunda 10 Nisan 2019'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma doğrultusunda, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetim yapılmasına rağmen, istismar olaylarının gerçekleştiği izinsiz yurtların tespitinin yapılmadığı ve denetimlerin layıkıyla yerine getirilmediği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile Özel Eğitim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır ve İl Dernekler Müdürü Ömer Sezer'in sorumluluğunun bulunduğu yolunda rapor düzenlendi.

Raporda, belirtilen iki yönetici hakkında da soruşturma izni verilmesi yolunda karar verildi.

ÜÇ YÖNETİCİYE SORUŞTURMA

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapor doğrultusunda hakkında inceleme başlatılan İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, skandaldan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na müşavir olarak atandı.

Şanlıurfa eski Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un geçtiğimiz hafta görevinden alınmasının ardından yerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak Asım Sultanoglu'nun atanması kentte tepkiyle karşılandı.

AKP'li eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı, sosyal medya hesabından, “Urfa bürokraside ‘ıslah evi' olarak kullanılıyor. Cezalı olan, müdürlük kadrosu verilmek istenen, asaleti verilmek istenen, istenilmeyen fakat yasal olarak görev verilmek zorunda olan bürokratlar Urfa’ya atanır. Daha da kötüsü sahipsiz Urfa’da bunlara itiraz eden kimsede yok” diyerek atamaya tepki gösterdi.

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