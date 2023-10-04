Er boğularak öldürülmüştü… Dava düştü, sanıklar tahliye edildi
Kocaeli'de 22 yıl önce işlenen ve 2022 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan cinayette dava zaman aşımından düştü. Yargılanan iki sanık da tahliye edildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Derince ilçesinde 30 Haziran 2001’de darbedilip boğularak öldürülen Kasım Aydın’ın cinayetiyle ilgili 2 sanıklı davada zaman aşımı kararı verdi.
Sanıkların avukatları, suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), müvekkillerinin lehine olacağını, buna göre davanın zaman aşımına uğradığını savunmuştu.
Mahkeme heyeti, 15 yıllık dava zaman aşımının 30 Haziran 2016’da dolduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesine hükmederek, Hidayet İ. ve Tamer K’nin tahliyesini kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ’da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde yer alan Mimar Sinan Parkı’nın arka kısmındaki ağaçlık alanda, 30 Haziran 2001’de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekiplerince 19 yıl sonra elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alınan zanlılar Hidayet İ. ve Tamer K. tutuklanmıştı.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Nisan 2021’de görülmeye başlanan davanın 22 Haziran 2022’deki karar duruşmasında sanıkların, “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti.
Hidayet İ. ve Tamer K. hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.
Mahkemenin, kararı usul ve yasaya uygun bularak açık yargılamaya devam edilmesine hükmetmesinin ardından yeniden görülmeye başlanmıştı. (AA)