Erbakan’dan dikkat çeken Sağlık Bakanlığı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütünün vesayetinden çıkıp yerli, milli bir istikamette yürümesi son derece önemli." dedi.

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Partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FAİZ AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin “Merkez Bankası’nın faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarmasını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna, politika faizinin arttırılması veya indirilmesinden ziyade faizden kurtulmanın yolunun, borçlanmanın önlenmesi olduğunu söyleyen Erbakan, bunu Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandan beri ifade ettiklerini aktardı.

Bir gazetecinin, faiz oranının yüzde 15’e çıkarılmasının ardından dolar ve altında dalgalanma yaşandığını belirterek görüşünü sorduğu Erbakan, “Dövize olan bu yüksek talep döviz kurlarının sürekli olarak artmasına yol açıyor. Asıl sebep olarak bu. Bunun önlenmesi için de bu dış borcun ortadan kaldırılması, denk bütçeyle borçlanmanın önüne geçilmesi ve cari açığın ortadan kaldırılabilmesi için de tabii ki üretimin, ihracatın, özellikle de katma değerli ihracatın gerçekleştirilmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DSÖ AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin “Coronavirüs aşılarının zararlı olduğu yönünde yorumlarınız olmuştu. Bu aşıların dünya genelinde kalp krizi vakalarını artırdığı yönünde bilgiler var. Aşıyı bulan şirket de mahkemelik oldu. Yorumunuz ne olacak?” sorusu üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

*Tabii bu gibi salgınlarda, bu gibi konularda Sağlık Bakanlığımızın dışarıya bağımlı bir şekilde değil, yerli ve milli bir duruşla bilinçle şuurla hareket etmesi önemli çünkü Dünya Sağlık Örgütünü güvenilir bir kuruluş olarak görmüyoruz biz Yeniden Refah Partisi olarak.

*Daha önce pek çok skandallara da adı karışmış bir örgüt ve tabii Bill Gates Vakfının fonladığı, bu nedenle de sakıncalı birtakım faaliyetler içinde olabilen bir örgüt.

*Bu nedenle Sağlık Bakanlığımızın bu Dünya Sağlık Örgütünün vesayetinden çıkıp yerli, milli bir istikamette yürümesi son derece önemli.

“BELİRSİZLİKLER VAR”

Covid-19 salgını döneminde geliştirilen aşıların faz aşamalarının tamamlanmadığını, yan etkileri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Erbakan, “Nitekim Almanya’da, Avrupa’da açılan tazminat davaları da bugün bizim haklılığımızı ortaya çıkarttı. Emboli vakaları, kalp krizi vakaları, turbo kanser vakaları, özellikle kalp krizinin çok genç yaşlara inmesi. Tabii Türkiye’de de bu var. Genç yaşlardaki bu pıhtı atma, emboli vakaları ve kalp krizi vakalarının mRNA aşısıyla olan ilişkisinin tabii bilimsel olarak araştırılıp kamuoyuna da açıklanması lazım.” dedi.

Erbakan, programın ardından Safranbolu ilçesindeki Sadri Artunç Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. (AA)

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