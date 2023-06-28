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Erdoğan bayram tatilinde yazlık sarayda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camii’nde kıldı. Erdoğan'ın Kurban Bayramı boyunca ailesiyle birlikte Yazlık Saray'da kalacağı ve resmi temaslarda bulunmayacağı öğrenildi.

Yayınlanma: 14:29 - 28 Haziran 2023 Güncellenme:
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Erdoğan bayram tatilinde yazlık sarayda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camii’nde kıldı.

Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AKPMuğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı’na ait Muğla’daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın Kurban Bayramı boyunca ailesiyle birlikte Yazlık Saray'da kalacağı ve resmi temaslarda bulunmayacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı kurban Kurban Bayramı Marmaris Muğla Recep Tayyip Erdoğan
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