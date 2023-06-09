Erdoğan, Kalyoncu ve Cengiz’le cuma namazına gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camii'nde kıldı. Erdoğan'a Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını 2019 yılında açılan İstanbul Havalimanı’nda yer alan Ali Kuşçu Camii’nde kıldı. Erdoğan’a yeni İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta camideki vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik edenlerle birlikte camiden ayrıldı. (AA-DHA)