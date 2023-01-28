Erdoğan’dan adaylık yanıtı: Çamur atıyorlar

Altılı Masa’nın 'yeniden aday olması mümkün değil' açıklamasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa’nın 11’inci toplantısı sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” denilmişti.

“ÇAMUR ATIYORLAR”

Erdoğan bu açıklamaya yanıt vererek şunları söyledi:

“Denizli’yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandilli’den desteklenen 4’lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6’ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır.

6’lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan aday olabilecek mi? Duayen hukukçular ne diyor?

İlginizi Çekebilir AKP'den, "Erdoğan aday olamaz" diyen Altılı Masa liderlerine yanıt