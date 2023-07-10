Erdoğan’dan kendi maaşına yüzde 39 zam

Meclis Genel Kurulu'na sunulan ek bütçede dikkat çeken bir detay yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 39 zam yap yaptı.

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Meclis’e sunulan ek bütçedeki detayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, paylaştı. Erdoğan’ın maaşına yüzde 39 yap yaptığını ifade eden Özel, şu ifadeleri kullandı;

MAAŞI 40 BİN TL ARTACAK

“Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL’ye yükseltiyor!”

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