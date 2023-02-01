Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘linç’ göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce linç girişimine uğrayan CHP liderine skandal sözler söyledi. Çok sayıda televizyonda canlı yayınlanan grup konuşmasında Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın! Yanındakilerden de sana fayda gelmez" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

ALTILI MASANIN ORTAK MUTABAKAT METNİ TEPKİSİ

*”Önceki gün altı parti aylarca çalışıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. İnsan ister istemez bir beklentiye giriyor. Netice itibariyle hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Karşımızda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz masa olduğunu unutmuyoruz.

*Yine de ne yapmışlar bir bakalım dedik, keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini tahmin etmemize rağmen milletimiz adına üzüntü duyduk.

*Metinle ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bakmamışlar.

*Şehir hastanelerini kapatmayı, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi; siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye yazmazlardı.

*Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP’ye selam veriyorlar. ‘OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz’ diye PKK ve FETÖ’cülere selam veriyorlar.

*Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığı’na sataşarak tüm terör örgütlerine ve kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne, savunma sanayi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan batıya selam veriyorlar.

*Hatta içlerinden birisi ‘Batı bize aferin diyecek’, yazıklar olsun. Sen Batı’nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Bir tek kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

*Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar, tek çözüm önerileri Merkez Bankası’nın Dünya Finans Merkezi’ndeki birimlerini Ankara’ya döndürmek.

*Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler 1990’ların Türkiye’sinden bir adım ötesine geçemeyenler, bina değiştirerek sorun çözeceklerini zannediyorlar.

*Önümüzdeki 5 yılda yıllık 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020’den 2022’ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bihaberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir.

*Türkiye böylesine sakil muhalefeti hak etmiyor. Bu kadar pespayece davrananların yarın sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün.

*Kılıçdaroğlu’nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Kendisine zaman zaman ‘Bay Kemal’ diye hitap ediyoruz.

*Bay Kemal ifadesinin sonundaki ünlemi anlamadan kendisine slogan ilan etmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı.

“BAY BAY KEMAL”

*Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim; bay bay Kemal. Bizden yana helali hoş olsun, tepe tepe kullansın.

*Biz bunları söyleyince Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz bari o işe yarayın. Şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz? Yaptığı siyaset değil, hasisliktir.

*Bizim adaylığımız bir yıldır belli; Anayasa, seçim kanunu ortada. Madem böyle düşünüyordunuz neden bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üzerine toplantı yapıyorsunuz? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

*Bunları tarihleri hep benzer işlerle dolu oldukları için bugün yaptıklarına şaşırmamak lazım. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes’in bugün de sloganını çalarak genel merkezine asmışlar.

*Milletimiz 14 Mayıs’ta bu utanmazlık siyasetine “yeter” diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

*2020 yılbaşından bu yana devlet ziyareti dışında tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettiğimiz illerde vatandaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik.

KILIÇDAROĞLU’NA SKANDAL SÖZLER

*Hayatın her alanında tüm gücümüzle desteklediğimiz kadınlarımızla, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle doyumsuz sohbetler yaptık.

*Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı’nı, TOGG’u kapatırsın! Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez! Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın! Yanındakilerden de sana fayda gelmez!”

LİNÇ GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Hakkâri Çukurca’da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü’ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimi yaşanmıştı. Yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, bir eve sığınmış, göstericiler ‘yakın o evi yakın’ diye bağırmıştı.

ALTILI MASAYA “LGBT” SORUSU

*Son olarak Bay Kemal bir gece yarısı sosyal medya videosuyla eski yaraları tekrar kanattı. Bu çıkışın gerisindeki amacın kadınlarımıza haklarını vermek olmadığını, yasa teklifiyle bir kez daha gördük. Biz de meseleyi CHP zihniyetinin insafına bırakmamak için harekete geçtik.

*Kendi teklifimizi hazırladık. Aynı zamanda aile kurumunu sapkın akımlardan koruyacak teklifimizi Meclis’in gündemine sunduk.

*Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatında parlamentoya sunduk. Aile kurumunu kutsiyeti içinde getirirken altılı masa içinde olanlar LGBT’yi kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunu da söyleyin.

*Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne alakamız yok. Biz aileyi kutsamışız. Bu kutlu kuruma da sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabul etmiyoruz.

“FİNLANDİYA KONUSUNDA OLUMLU, İSVEÇ’TE DEĞİLİZ”

*İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabımın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyeceğiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle biliniz.

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