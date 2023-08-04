Erdoğan’dan, TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’la ilgili açıklama

TSK tarihinde ilk kez bir kadın subay amiral oldu. Bugün YAŞ kararlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terfi ile ilgili açıklaması dikkati çekti.

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Dün YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat’ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle bir ilk yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapıldı.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gelenek hale getirdiği “gündem” açıklamalarına yenisini ekledi.

Ekonomik kriz, düşük maaşlar, yüksek enflasyondan bahsetmeyen Erdoğan; bir basın mensubunun, dün alınan YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat’ın tuğamiral rütbesine yükseltilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapılmasıyla ilgili hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“ÇOK MEMNUN ETTİ”

– Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti.

“AYRI BİR GÜZELLİK”

– Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler’de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir.

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