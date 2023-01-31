Erdoğan’ı şikayet eden yaşlı kadın: Korkuyoruz

Geçtiğimiz günlerde milletvekili aday adaylığı için CHP Kayseri İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ümit Özer’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şikayet eden yaşlı bir kadın, “Memleketi satın almış gibi. Laf edeni içeri atıyor. Şu ihtiyar halimizle hapis yatmayalım diye korkuyoruz” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Geçtiğimiz günlerde milletvekili aday adaylığı CHP Kayseri İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ümit Özer, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

“ŞU İHTİYAR HALİMİZLE HAPİS YATMAYALIM DİYE KORKUYORUZ”

Özer'e Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı şikâyet eden yaşlı bir kadın, konuşmaktan korktuklarını söyledi. Yaşlı kadın, “Allah kim doğruysa ona yardım etsin. Biz köyün muhtarlığından biliyoruz; ‘bu sene sen yap öbür senede diğerine ver belki onun fikri iyi olur, halkı daha çok memnun eder' demeliyiz. Ama bu adam öyle değil. Memleketi satın almış gibi. Laf edeni içeri atıyor. Şu ihtiyar halimizle hapis yatmayalım diye korkuyoruz. Milleti yerin dibine soktu” dedi.

“BUGÜNLER DAHA İYİ GÜNLERİMİZ”

Zarar ettiğinden dolayı hayvanlarının birçoğunu sattığını söyleyen besici bir adam ise, “Yemin tonu 6-7 bin liraya çıktı. Süt 5-6 liraya çıktı. 25-30 hayvanım vardı şimdi 4 taneye düşürdüm. Mecbur düşürmek zorundayız. Bu günler daha iyi günlerimiz” şeklinde konuştu.

“Sandık gelecek inşallah değiştireceğiz” diyen CHP'li Ümit Özer'e, besici “İnşallah beliyoruz bakalım. Sonucu bekliyoruz. Az kaldı. İnşallah baharımız iyi olur” yanıtını verdi.

“BUNDAN SONRA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ”

Yakın zamanda koyun aldıklarını ancak yem fiyatını karşılayamadıkları için hayvanlarını besleyemediğini söyleyen kadın bir besici ise Özer'e şu sözlerle dert yandı:

“Koyunları yeni aldık. Kar edeceğiz diye buraya geldik ama karımız olmadı. Yem pahalı, alamıyoruz. 80 liradan 400 liraya çıktı. Yüzden alıp yediremiyoruz. Vermesek hayvanlar alacağız, versek biz alamıyoruz. Koyunları satalım diyoruz para etmiyor. Çiftçi zor durumda ne yapacağımızı şaşırdık. Kurtulacağız diye verdik oylarımızı ama hiçbir faydasını görmedik. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. İnşallah daha güzel olacak.”

“BU YOLSUZLUK, YOKSULLUK DÜZENİ BİTECEK”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Ümit Özer, “Sözümüz söz. Halkın iktidarında çiftçi üretecek, çiftçi gülecek, geleceğe güvenle bakacak. Çiftçi üretince ülke kazanacak, 85 milyon vatandaşımız kazanacak. Hep beraber, güzel günler için mücadeleye her alanda devam. O sandık gelecek, bu zam, zulüm, hırsızlık, yoksulluk, yolsuzluk düzeni ya bitecek ya bitecek” ifadelerini kullandı.

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