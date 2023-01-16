Erdoğan’ın çay-simit hesabı gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1993’te Tansu Çiller’i eleştirirken “5 kişilik aile 3 öğün çay-simit yese bütçesi yetmez” diyordu. Şimdi de durum aynı, maaş yetmiyor...

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında Refah Partisi'nde siyaset yaparken Başbakan Tansu Çiller iktidarını ‘Çay-simit' hesabı ile eleştirmişti. Erdoğan o zaman 5 kişilik bir ailenin üç öğün çay simitle beslenmesi halinde dahi bütçesinin açık verdiğini söylemişti. Şimdi AKP iktidarı döneminde de vatandaş çay-simitle bile beslenemez oldu. 5 bin 500 TL emekli maaşıyla geçinen 3 çocuklu bir ailenin günde 3 öğün çay simit ile beslenmesi için 5 bin 625 lira gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR

Yani en düşük emekli maaşı bile bir ay boyunca çay simit bütçesini karşılamıyor. Çay 5 TL'ye, simit ise 7.5 TL'ye yükseldi. Emekli maaşıyla geçinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine uyarak üç çocuk yapan beş kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay simit ile beslenmesi için en az 5 bin 625 liraya ihtiyacı var. Emeklinin ailesini üç öğün yalnızca bir çay ve bir simitle beslemesi için bile 125 lirası eksik kalıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Erdoğan'ın çay simit hesabını hatırlattı ve “Üç çocuklu bir aile günde 3 öğün sadece çay- simit yese günde 187,5, ayda 5 bin 625 lira ödeyecek. Emekli ya da asgari ücretli sadece çay simitle bile geçinemiyor, bunun kirası var, faturası var'' dedi.

ÇAY 50, SİMİT 37.5 KAT ARTTI

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Türkiye'nin birçok şehrinde simit 7,5 lira oldu. Desene, Bay Erdoğan artık simit çay hesabı da yapamayacaksın” diye konuştu.

2002 yılında bir simit 0.2 TL, bir bardak çay ise 0.1 TL'ydi. Aradan geçen 21 yılda simit 37.5 kat, çay da 50 kat arttı. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiğinde ise simit fiyatı 1.25 TL, çayın fiyatı 2.5 TL'ydi. Başkanlık sistemiyle birlikte 4.5 yılda simit 6, çay ise 2 kat arttı.