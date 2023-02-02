Abone Ol

Erdoğan’ın o sözlerine Akşener’den yanıt: Netice ortada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çarpıcı bir yanıt geldi.

Yayınlanma: 00:31 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan’ın o sözlerine Akşener’den yanıt: Netice ortada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında faiz ve enflasyonla ilgili tespitini yineledi.

“NETİCESİ ORTADA”

Bir ekonomist olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa, benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN YANIT

Erdoğan’ın bu sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yanıt geldi. Erdoğan’ın o açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Evet aynen Sayın Erdoğan. ‘Netice’ gerçekten ortada…” dedi.

Erdoğan: Benim alanım ekonomi, neticesi de ortadaİlginizi ÇekebilirErdoğan: Benim alanım ekonomi, neticesi de ortadaMeral Akşener'den Erdoğan'a zor 'Sinan Ateş' soruları...İlginizi ÇekebilirMeral Akşener'den Erdoğan'a zor 'Sinan Ateş' soruları...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam