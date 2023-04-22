Erkan Baş’tan Erdoğan’ı kızdıracak açıklamalar

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Adana’da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Bu seçimin temel gündemi, Türkiye’nin üzerine çöreklenmiş 20 yıllık ceberrut bir iktidara son vermektir. Bu seçimin temel gündemi, Tayyip Erdoğan’ı hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne göndermektir” ifadelerini kullandı.

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Seçim çalışmalarını sürdüren TİP, Adana'da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya; TİP Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı Duygu Yılmaz, TİP Adana 2. Sıra Adayı Sade Aşkın ve 3. Sıra Adayı Ahmet Faruk Ulaş'ın yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı.

“BÜTÜN ENERJİMİZİ BUNA AYIRMALIYIZ”

Sahneye çıkarak bir konuşma yapan ve 14 Mayıs seçiminin temel gündeminin “Erdoğan'ı tarihin çöplüğüne göndermek” olduğunu dile getiren Baş, şunları söyledi:

“Her seçimin temel bir gündemi vardır. Seçimde sadece aday seçmezsiniz, sadece parti seçmezsiniz, her seçimin temel bir meselesi vardır. Bu seçimin temel gündemi, Türkiye'nin üzerine çöreklenmiş 20 yıllık ceberrut bir iktidara son vermektir. Bu seçimin temel gündemi, Tayyip Erdoğan'ı hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne göndermektir.

Eğer Tayyip Erdoğan tarihin çöplüğündeki yerini alacaksa, buna en fazla katkı koyacak olan bizleriz ve önümüzdeki sayılı günü, sayılı saati, sayılı dakikayı gerekiyorsa hiç uyumadan ama bütün gücümüzle, bütün enerjimizle buna ayırmamız lazım.

“EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YÜZYILININ GÜVENCESİDİR”

Bizim karşımızda Cumhur İttifakı var, bizim kurtulmak istediğimiz bir Saray Rejimi var ama ‘Saray Rejimi'nden kurtulduktan sonra bu ülke nasıl bir ülke olacak' sorusuna halk adına cevap vermesi gereken bir Emek ve Özgürlük İttifakı var. O yüzden bütün arkadaşlarımızdan bu iktidara karşı mücadele verirken yok sayılan, susturulan, sesi duyulmak istenmeyen milyonlarca insanı bir araya getirecek Emek ve Özgürlük İttifakına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.

Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin ikinci yüzyılının güvencesidir. Bu ülkede ezilen halkların, yoksulların, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, işçilerin, gençlerin, köylülerin yan yana geldiği ve Türkiye'yi yeniden kuracak irade Emek ve Özgürlük İttifakı olacaktır.”

“ADAYLARIMIZIN ÜNLERİ, MÜCADELELERİNİN ÜRÜNÜDÜR”

TİP Genel Başkanı, partisinin aday listelerine getirilen eleştirilere ilişkin ise şunları kaydetti:

*Bakın bu seçim, hepimizin elbirliğiyle, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleştireceğimiz bir seçim olacak.

*Bugüne kadar bu ülkede hep yok sayılan, hep ikinci sınıf görülen kim varsa inadına onları listelerimizde en üst sıralara yerleştirdik. Şimdi bizi küçümsemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bunların listelerinde ünlüler var falan.

*Bizim ünlülerimizin hepsi mücadele ettikleri için toplum tarafından sevilen insanlardır. Ünleri, mücadelelerinin ürünüdür. Ama aynı zamanda hepsi bu ülkede işçi sınıfı mücadelesini güçlendirmek için bu partinin saflarında milletvekili aday listelerinde de görev olarak, sorumluluk olarak yerlerini almış arkadaşlarımızdır.

“BU ÜLKEYİ OMUZLARINDA KİM TAŞIYORSA, TİP LİSTELERİNDE ONLAR VAR”

*Buradaki bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, partimizin internet sitesine koyduk, bütün aday listelerimize bakın.

*Zaten YSK açıklıyor partilerin aday listelerinde, adaylarımızdan yarısından fazlası doğrudan şu anda fiilen işçilik yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor, maden işçilerinden oluşuyor, belediye işçilerinden oluşuyor, tekstil işçilerinden oluşuyor, öğretmenlerden oluşuyor, motokuryelerden oluşuyor, mühendislerden oluşuyor, sağlık emekçilerinden oluşuyor, bu ülkede bizim yaşamamızı, nefes almamızı sağlayan kimler varsa TİP listelerinde onlar vardır.

*Bu ülkeyi omuzlarında kim taşıyorsa, bu dünya kimin ellerinin üzerinde dönüyorsa TİP listelerinde onlar var ve biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi göstermek için bu mücadeleye girdik.

*Dostlar, çok önemli tarihsel bir fırsatın eşiğindeyiz. Hadi gelin, gidelim herkese şunu anlatalım, ‘İki oy kullanacağız, bir oyla Tayyip Erdoğan'a hak ettiği en ağır tokadı vuracağız, ikinci oyu kendimize vereceğiz, çocuğumuza vereceğiz, torunumuza vereceğiz, bu ülkenin geleceğine vereceğiz.

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