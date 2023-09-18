Eşi sokakta gözünün öldürülen kadın: Cinayet göz göre göre işlendi

Adana'da 6 ay önce öldürülen Hüseyin Taşkıran'ın ağabeyi İbrahim Taşkıran (42) da eşi ve çocuğunun gözü önünde çifte silahla öldürüldü. İbrahim Taşkıran'ın eşi Gül Taşkıran cinayetten önce evlerine ateş açıldığını ve bahçelerine el bombası atıldığını iddia etti. Güvenlik önlemleri eksikliği nedeniyle eşinin hayatının sona erdiğini dile getirdi.

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Olay, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda telefonla konuşan otomobil alım satımı yapan İbrahim Taşkıran’ın (42) yanına motosikletle iki kişi yaklaştı.

Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, eşi Gül ve kızı Hülya Taşkıran’ın (15) gözleri önünde çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yaptı ancak izlerine rastlayamadı. Öte yandan İbrahim Taşkıran’ın 6 Mart’ta evinin banyosunda öldürülen kardeşi Hüseyin Taşkıran’ın (38) cinayet şüphelisi Salih Ceylan da (24) 4 Eylül’de yakalanıp, tutuklandı. Taşkıran kardeşleri, mahallede nüfuz kurmaya çalışan bir suç örgütünün öldürdüğü ileri sürüldü. Ayrıca şüphelilerin, farklı tarihlerde Taşkıran ailesinin evlerini uzun namlulu silah ve tabancalarla kurşunladığı, bahçelerine de el bombası attıkları iddia edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Yasin K. ile olaya karıştığı belirlenen 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Vali Köşger, bu şüphelilerden 4’ünün tutuklandığını, 7’sinin adli kontrol şartı, 4 kişinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

İbrahim Taşkıran’ın sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı, bazılarında da mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran’ın, ‘Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler’ yazdığı görüldü.

Tehditlerin devam ettiğini, mahallede güvenliğin sağlanmasını istediklerini belirten Taşkıran, “Eşimin katilleri hala firar. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bundan sonra canlar yanmasın, çocuklar yetim kalmasın istiyorum. Bizi boynu bükük, çocuklarımı yetim bıraktılar. Evimizde rahat rahat oturmak istiyoruz. Eşim, artık silahsız gezmek istediğini ancak güvenli olmadığı için bunu yapamadığını söylüyordu. Bu kadar şikayete rağmen cinayet göz göre göre işlendi. Güvenlik olmadığı için eşimi katlettiler” dedi.