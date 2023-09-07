Eşini öldürüp ormana gömen sanık savunma için süre istedi

Muğla Fethiye'de, eşi Sevim Çet'i öldürüp ormana gömen sanık Özgür Çet, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, savunması için süre istedi.

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Muğla Fethiye’de, 22 Ağustos 2022 tarihinde eşi Sevim Çet’i (35) öldürüp, ormana gömen Özgür Çet (44), Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet, öldürülen Sevim Çet’in annesi Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar katıldı.

Duruşmada, Muğla Barosu adına Av. Hayal Özenç, Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği adına Avukat Okşan Palabıyıkoğlu ve Avukat Ayşegül Cesur davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu talebi reddetti.

İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Özgür Çet, duruşmada savunma yapmayacağını belirtip, savunma için süre verilmesini istedi.

“EŞİMLE KAVGA ETTİK, BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM”

Sanık Özgür Çet, polisteki ifadesinde, “Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli ‘TikTok’ isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi Çırpı mevkisindeki ormana götürüp bıraktım” demişti.

KAÇAR AİLESİ, SANIĞA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan öldürülen Sevim Çet’in annesi Emine Kaçar, sanık Özgür Çet’ten şikayetçi olduklarını ve en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirterek, “Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Kızım ölümü hak etmedi. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Kızımın suçu günahı neydi de öldürdü? Cesedini neden sakladı? Öldüreceğine boşasaymış” dedi. Sevim Çet’in babası Mehmet Kaçar da eşinin ifadesine aynen katıldığını söyledi.

MAHKEME HEYETİ, SANIĞA SÜRE VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özgür Çet’e savunması için süre verilmesine ve tanıklara duruşmaya katılmaları için müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ

Duruşmaya katılan Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Derneğin Başkanı Ayşegül Cesur, “Kadın cinayetleri son buluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“AİLENİN YANINDA OLACAĞIZ”

Avukat Okşan Palabıyıkoğlu da gazetecilere, “Duruşmaya Sevim Çet’i katleden Özgür Çetin yargılandığı duruşmaya Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Olarak katılma talebinde bulunduk. Dernek olarak suçtan zarar görmediğimiz için katılma talebimiz reddedildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ceza Usul Kanunumuz ve uluslararası sözleşmeler uyarınca tüzel kişiler de suçtan zarar görürler. Hukuka aykırı bir şekilde katılma talebimiz reddedilmiş olsa da biz ailenin avukatı olarak yine duruşma salonunda hazır bulunduk. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri de yanımızdalar. Dava sonuna kadar Sevim Çet’in ailesinin yanında olacağız. Kadın Cinayetleri son buluna kadar da adliyeleri terk etmeyeceğiz” diye konuştu. (DHA)