Eşini ve 3 çocuğunu öldürmüştü! Baba vahşetinde kan donduran detay

İstanbul Beyoğlu'nda, eşi tarafından öldürülen anne Sevilay Nayman, ve çocukları Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ile Özgür Buğra Nayman'ın cenazeleri, toprağa verildi. Öte yandan cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyoğlu Hacıahmet mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir evde yaşanan olayda 33 yaşındaki Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman(40), çocukları Buğra (9), Hazder Alaz (7), ve Çınar Ali'yi silahla katletti.

Nayman, daha sonra tabancayı kendi başına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesleri üzerine olay yerine giden polis, aynı aileden 5 kişiyi kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve 3 çocuğun öldüğünü belirlerken, baş ucunda tabanca bulunan Özgür Nayman'ın nabzının attığı anlaşıldı. Özgür Nayman hastaneye kaldırıldı.

KOKAİN BULUNDU

Ölen anne ve 3 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayda kullanılan silah ise kriminal laboratuvarına teslim edildi. Polisin evde yaptığı incelemede yatak üzerinde bir tabakta kokain bulundu. Evde arama yapan ekiplerin 100 gram kokain daha bulunduğu öğrenildi. Özgür Nayman’ın parmaklarından alınan el swap örneğinde barut izine rastlandığı ifade edildi.

8 SUÇ KAYDI

Çocuklarını ve karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Özgür Nayman'ın polis kayıtlarında 8 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yoğun bakımda olan Nayman'ın olaydan önce sosyal medyaki X hesabında da uzun bir not paylaştığı ortaya çıktı.

‘ÖLÜME KARAR VERDİM’

Paylaşılan notta şu ifadeler yer alıyor “….Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veya hatta tek bir kişi yok. Ufak büyük bir sürü sebep, kişilerden dolayı yaşama hevesim bitti. insan inandığı sürece mücadele eder ben yaşama dair olan inancımı kaybettim. Verhasil beni gerçekten sevenlerden son özürümü dileyerek ölmeye karar verdim.

‘ÇOK SIKILDIM HERŞEYDEN

Yazılanların devamında “Bu kararımın ne maddiyatla yada herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım herseyden anlamsız geliyor artık eninde sonunda öleceğim ha bugün ha yarın hakkını helal edendende etmeyendende Allah razı olsun bu dakikadan sonra Allah affetsin” ifadelerinin olduğu görüldü. Özgür Nayman’ın hesabında, karısı ve çocuklarını öldürme nedenine dair tüyler ürperten ifadeler dikkati çekti

‘KURTARMAK İSTİYORUM’

Paylaşımın o bölümünde “eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum” diye yazılı olduğu görüldü. Özgür Nayman’ın sağlık durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Öte yandan hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından getirildikleri Yenibosna Cem Evi’nde aile yakınlarına teslim edildi.

Cenazeleri almaya gelen aile yakınları gözyaşlarıyla cenazeleri teslim alırken, bazı aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Düzenlenen törenin ardından anne ve 3 çocuğun naaşı, Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.

İlginizi Çekebilir İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı