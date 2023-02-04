Eski AKP’li vekil ‘Serok Erdoğan’ dedi, Kürtlere seslendi

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, “Diyarbakır Meydanı’nda Mesut Barzani ile Şivan Perwer’i megri megri türküsüyle kol kola girdiren bir lidere eğer Kürtler ihanet edeceklerse, sırtını döneceklerse biz o Kürtlere Kürt gözüyle bakmayız. Bu yüzden Serok Erdoğan’ı her yerde sevgiyle, saygıyla ve sadakatle selamlamlıyoruz” dedi.

Ahmet KAYA

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Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, memleketi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde genel başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) tarafından Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan hassasiyeti olmayan hiçbir Kürdün, Kürt hassasiyeti olduğuna inanmadığını ileri süren Metiner, “Kimsenin iki Kürtçe kelimeyi konuşamadığı zamanda Erdoğan TRT Kurdi'yi açtı. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyeceklerse yazıklar olsun” dedi.

SEROK ERDOĞAN'I SELAMLAMAMIZ LAZIM

Konuşmasının devamında, Millet İttifakı’nın mutabakat metninde Kürtleri kandırmaya yönelik laflar ettiğini, ancak mutabakat metninin hiç bir yerinde Kürt kelimesine yer vermediğini savunan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır Meydanı'nda Mesut Barzani ile Şivan Perwer'i megri megri Türküsüyle kol kola girdiren bir lidere eğer Kürtler ihanet edeceklerse, sırtını döneceklerse biz o Kürtlere Kürt gözüyle bakmayız. Kürtlük hassasiyeti olan hiçbir Kürt, Erdoğan düşmanı olamaz kardeşim. Erdoğan düşmanlığı yapan hiçbir Kürdün de Kürtlük hassasiyetine sahip olduğuna inanmıyorum. Demokraside duracağımız yer burası. Bu yüzden Serok Erdoğan'ı her yerde sevgiyle, saygıyla ve sadakatle selamlamlıyoruz kardeşim”

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