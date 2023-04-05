Eski bakanın yakınları 2 milyarlık deprem ihalesi aldı

11 ili yıkan deprem felaketinin ardından bölgeye yapılacak konutların adresi yine AKP’ye çıktı.

Deniz AYHAN

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İhaleyi alan firmalardan biri de eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın akrabalarının sahibi olduğu Aydur İnşaat oldu.

BİN KONUT

Önce Gaziantep Şehitkamil’deki 464 konut ve ticaret merkezi ihalesini 899 milyon liraya kazanan Aydur İnşaat, şimdi de 1 milyar 159 milyon liraya Adana Çukurova’daki 581 konutun yapım ihalesini aldı. 6 Şubat'tan beri Aydur'un kasasına 2 milyar 58 milyon lira girdi. Aydur İnşaat, 2011'den beri, toplam 4 milyar 297 milyonluk 44 kamu ihalesi aldı.