Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Karabulut vefat etti

13'üncü Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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22 Ağustos 1988-20 Ağustos 1990 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olara görev yapan Orhan Karabulut, kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında vefat etti.

Karabulut’un cenazesinin yarın İstanbul’da Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenecek askeri törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.





ORHAN KARABULUT KİMDİR?

1927 yılında İzmit'te doğdu. 1948 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Çeşitli gemilerde bölüm amirliği, II. Komutanlık ve Gemi Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1964 yılında Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla TCG BODRUM, TCG GAZİANTEP ve TCG İSTANBUL Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1968 -1970 yılları arasında LONDRA Deniz Ataşeliği görevini yürüttü. Yurda döndükten sonra çeşitli karargah görevleri, II. Muhrip Filotilla Komodorluğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı yaptı.

1973 yılında Tuğamiralliğe terfi etti. Bu rütbede Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1977 yılında Tümamiralliğe terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı ve Harp Filosu Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1981 yılında Koramiral rütbesine yükseldi. İki yıl süren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden sonra Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na atandı.

30 Ağustos 1985 tarihinde Oramiralliğe terfi etti. Aynı yıl Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı.

Bir yıl süren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini müteakip 1986-1988 yılları arasında Donanma Komutanlığı ve 1988-1990 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1990 yılında emekli olan Oramiral Orhan Karabulut iki çocuk babasıydı.

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