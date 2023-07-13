Eski eşini öldürüp, intihar etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Ö. (39), bir süre önce boşandığı Kübra Ö.'yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü ardından intihar etti.

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Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde sabah saatlerinde bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve benzin istasyonunda çalışan Mehmet Ö. ile buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.’nün başına ateş etti. Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ö. ile Kübra Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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