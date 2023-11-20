Eski kocasının evinde ölü bulundu: 1 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.
Tekirdağ’da gerçekleşen olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.T’nin (42) kızı, annesinin eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T’nin tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya el koydu.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi H.U. yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (AA)