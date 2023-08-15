Eskişehir’de orman yangını
Eskişehir'in Alpu ilçesi Taştepe mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri ile karadan, 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale ediliyor.
Eskişehir’in Alpu ilçesi Taştepe mevkisinde bugün saat 12.30’da tarla gözetleme kulesi tarafından orman yangını olduğu tespit edildi.
Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına itfaiye ekipleri 5 arazöz ve 2 su tankeri ile karadan müdahalede bulunurken havadan da 4 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar’dan da destek istendiği öğrenildi.