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Eyüpsultan’da toprak kaydı: 2 bina mühürlendi

Eyüpsultan'da inşaatın temel atma çalışmaları için yapılan kazılar sırasında toprak kaydı. Çevredeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayınlanma: 12:17 - 23 Kasım 2023 Güncellenme:
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Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nden bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında gece saatlerinde toprak kaydı.

Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi. (DHA)

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