Fahrettin Koca’dan deprem bölgesinde salgın açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Osmaniye'deki çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti. Bakan Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.

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Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye’ye gelerek incelemelerde bulundu.

“EKSİĞİMİZ OLABİLİR”

Devletin, bütün imkanlarıyla yaraları sarmak üzere seferber olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Eksiğimiz olabilir mi olabilir. Talebiniz olduğunda her türlü eksiği tamamlama noktasında yanınızdayız. Rabbim benzer felaketleri milletimize yaşatmasın diye konuştu.

“SALGIN YOK”

Fahrettin Koca, “Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir.” açıklamasında bulundu. Koca ayrıca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi. (AA)

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