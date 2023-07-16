Faruk Fatih Özer’e 7 ay 15 gün hapis

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in, “kaçakçılık” suçundan yargılandığı davanın duruşması Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer’e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer’in Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın, toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapsi isteniyor. (AA)

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