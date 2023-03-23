FETÖ, TSK’ya bu kodlamayla sızmış

İstanbul'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine'ne nasıl sızdığı ortaya çıktı. Matematik uzmanları, 2011 - 2016 arasında incelediği 10 sınavda tespit ettiği kodlamanın, kazananların yüzde 90'ını oluşturduğunu belirledi. İşte o kodlama...

Habip ATAM

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik geçtiğimiz salı günü İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

1 gelir uzman yardımcısı, 1 üstteğmen, 1 zabıt kaitibi ve daha önce askeriyeden ilişiği kesilen 11 öğrencinin yakalandığı operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, gözaltına alınan ihraç öğrenciler, TSK’ya girerken FETÖ tarafıdan avantajlı hale getirilmişti.

Aday numaraları ve TC kimlik numaralarının farklı rakamlarından oluşturulan toplam değer, FETÖ’cü olduklarını ortaya koyuyordu. Bu durum, mülakat heyeti içerisindeki FETÖ’cü askerlerce biliniyordu.

TC KİMLİK VE ADAY NUMARALARI

FETÖ’nün kodlama yöntemi ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarınca ortaya çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçim Mülakat Sınavlarını inceleyen matematik uzmanları, sınava giren tüm öğrencilerin aday ve TC kimlik numaralarını inceledi. Bu numaralar ve rakamlar arasında oluşan işlemsel bağlar şifremele yöntemleriyle tek tek ale alındı.

ÖZEL FORMÜL KULLANMIŞLAR

Yapılan incelemede mülakata giren adayların numaralarında benzer hesaplamalarla, rakamsal şifreler oluşturulduğu anlaşıldı. Uzmanların yaptığı incelemede, FETÖ’nün uyguladığı tespit edilen özel formüllü kodlamaların şu şekilllerde yapıldığı belirtildi.

-2011 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 3. ve 4. hanesinin toplamı 7- 8-9-10-11-12-13 olan,

-2012 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 0- 1-3-4-7-9-11-12-13-14-16-17 olan,

-2013 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında aday numarasının 2. ve 3. Hanesinin toplamı 9- 10-11-12 olan,

-2014 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, TCKN 3.hanesi ile aday numarasının 3. hanesinin toplamı 3-5-9-11-14 olan,

-2015 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ile aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan,

-2012 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 7-11-12-13-14-15 olan,

-2013 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9-10-11-12 olan,

-2014 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 3. hanesi ve aday numarasının 3. hanesinin toplamı 9-14 olan,

-2015 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ve aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan,

-2016 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 9. hanesi ve aday numarasının 4. hanesinin toplamı 5-7-15-17

YÜZDE 90’I KODLAMAYA UYUM GÖSTERDİ

Elde edilen verileri değerlendiren uzmanların sınavlara giren 88 bin 085 kişiden 33 bin 986’sının bu yöntemle kodlandığını tespit etti. Mülakatı kazanan 11 bin 717 kişiden 9 bin 994 kişinin kodlamaya uyduğu ifade edildi. Kodlanarak kazanan adayların ise tüm kazananlara oranının %84,95 olduğu ifade edildi. Kodlanarak kazananların kesin kayıt yaptıran öğrencilerin %90'ını oluşturduğu da uzmanlarca tespit edildi.

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