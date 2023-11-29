Fırtına deniz ulaşımını vurdu, İstanbul’da toplu taşımada yoğunluk oluştu

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi, Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.

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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Sabah işe gitmek için vapur kullanamayanlar, Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.

BOĞAZ DÜN AKŞAM KAPANMIŞTI

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı.

Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamada İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi. Sabah saatlerinde vapur kullanamayan vatandaşlar, Marmaray ve metrobüslere yönelince duraklarda yoğunluk oluştu.

“YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

Vapura binemediği için Marmaray’ı kullanan Ertuğrul Gümüş “Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray’ı tercih ettik mecburen. Bayağı bir rüzgar esiyor. Akşam burada bayağı bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray’da yoğunluk yaşanıyor” dedi.

Marmaray’ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise “Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray’ı kullanmak zorunda kaldık” ifadesini kullandı.

Öte yandan İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 09.00 itibariyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi. (DHA)