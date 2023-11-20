Fırtına vurmuştu… Eğitime 2 günlük ara

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

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Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım’da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Festivalin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. (AA)

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