Futbolda dolandırıcılık davasında çarpıcı detay… Terim Arıcan her şeyi tek tek anlattı

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan ile kızı Buse Terim, 300 bin doları Seçil Erzan’a nasıl verdiklerini anlattı. Buse Terim, Seçil Erzan ile ilk yüz yüze babaannesinin cenazesinde tanıştığını söyledi.

Hayati ARIGAN

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Banka müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcıkla suçlandığı dosyaya giren ifadesinde serbest meslek sahibi ve 11 bin TL geliri olduğunu beyan eden Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan ve Buse Terim kendi parasını nasıl elleriyle teslim ettiğini anlattı.

“BUSE PARA İŞLERİNDEN ANLAMADIĞI İÇİN…”

Buse Terim ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Terim Arıcan, şöyle konuştu:

-Buse para işlerinden anlamadığı ve bana güvendiği için paraya dair işlemlerini ben yürütüyordum.

-Seçil Erzan beni arayarak ‘Hakan Ateș’in ve çok daha fazla güvenilir kişinin içerisinde olduğu bir hazine fonu var.

-Bu fona çok özel isimler dahil oluyor, Buse Terim’in de Denizbank’ta mevduat hesabı olduğunu, parasını bu fonda çok iyi değerlendirebilir ve yüksek gelir elde edebilir’ dedi.

-Konuyu Buse’ye anlattım. Gelir elde edeceğimizi düşünerek fona para yatırmaya karar verdik. Buse’nin 3 milyon 600 bin TL’sini bankadan çekip, dolar yapıp Seçil Erzan’a Kasım 2022’de bankadaki odasında verdim.

“PARAYI HAZİNE FONUNA AKTARACAĞIM”

Parayı teslim ederken Seçil Erzan’ın yanında Nazlı Can isimli bir kadının bulunduğu söyleyen Arıcan, belge istediğinde ise Erzan’ın, “Parayı hazine fonuna teslim ettikten sonra verebilirim. Bu paraya ilişkin ISIN kodu alacağım sonrasında da bu belgeyi ulaştıracağım” dediğini aktardı.

“300 BİN DOLARA TAMAMLAYALIM”

Seçil Erzan vade sonunda Buse’nin parasının 250 bin dolar olacağını ve vade süresinin yaklaşık 30-45 gün olduğunu söylediğini anlatan Arıcan, “Aralık ayında Erzan beni arayarak ‘Senin de Denizbank’ta mevduat hesabın var. Ben bunu sistemden gördüm. Zaten Buse Terim’in parası şimdiden 250 bin dolar oldu, gel bunu 300 bin dolara tamamlayalım. Çok daha fazla fon getirisi olur’ dedi. Ben de mevduat hesabımda bulunan paraları dolara çevirip Seçil Erzan’a bizzat yine Levent Şubesi’ndeki odasında 13 Ocak 2023 tarihinde elden teslim ettim” dedi.

“ÇOK VER BAREM GETİRİSİ ÇOĞALSIN”

Arıcan, Erzan ile son görüşmesinde Buse Terim’in bu parayı 700 bin dolara halinde fonda çok daha fazla barem getirisi olacağını söylediğimi belirtti.

İlerleyen günlerde Erzan’ın kendisini telefonundan arayarak ara ara para istediğini anlatan Arıcan, “Fakat bizim başkaca paramız olmadığı için ne ben ne de Buse Terim daha fazla para Seçil Erzan’a götürmedik. Seçil Erzan beni başından itibaren Hakan Ateş fonu diye kandırarak hem benim param hem de Buse Terim’in parasını almıştır. Bu sebeple Seçil Erzan, Hakan Ateș ve tüm banka yetkililerinden şikâyetçiyim” dedi.

BABANNESİNİN CENAZESİNDE TANIŞMIŞ

Serbest meslek sahibi ve 30 bin TL aylık gelir beyan eden Buse Terim Bahçekapılı ise savcıya verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı 20 Kasım 2022'de babaannesinin cenazesinde yüz yüze ilk kez tanıdığını söyledi.

Halasının oğlu Terim Arıcan aracılığı ile Erzan'ın kendisine ulaştığını anlatan Buse Terim, kuzeninin ifadesini tekrarladı.