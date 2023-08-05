Geçen yıl terfi aldı bu yıl emekli edildi

Askeri çevreler, Barış Pınarı Harekatı’nı yöneten korgeneral Yıldırım’ın emekliliğinin teamüllere aykırı olduğunu söyledi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 yıldan beri görev yapan Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, geçen yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ettirilmişti. Yılmaz Paşa, komuta kademesinin şekillendiği dünkü YAŞ kararıyla beklenmedik bir şekilde emekliye sevk edildi. Askeri kaynaklar, bir yıl önce terfi ettirilen bir generalin bir yıl sonra emekliye sevk edilmesinin TSK tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

Yetkililer, bir generalin üst rütbeye terfi ettirilmesinden sonra bir üst rütbeye terfisi gelene kadar teamüllere göre emekli edilemeyeceğini belirtti. 23 Ağustos 2019'dan bu yana 7. Kolordu Komutanlığı görevini üstlenen Korgeneral Yılmaz Yıldırım karargahı Diyarbakır'da olmasına rağmen 4 yıldan beri bir gün bile makamında oturmadı. Çünkü 9 Ekim 2019'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısındaki Resulayn ile Akçakale İlçesi karşısındaki Tel Abyad'a yönelik eş zamanlı başlatılan Barış Pınarı harekatının başındaki isimdi. Yılmaz Paşa, terfisiyle birlikte Erzurum'daki 9 Kolordu Komutanlığı'na atanmış olmasına rağmen Suriye'de terörle mücadelede yürüttüğü başarılı operasyonları nedeniyle 7. Kolordu Komutanlığı görevine devam etti.

PKK'YI TEMİZLEDİ

Güneydoğu'daki çukur ve hendek teröründe meskûn mahal operasyonlarıyla deneyim kazanan özel birlikler, Kolordu Komutanı Yıldırım'ın sahadaki emir ve direktifleriyle teröristleri kısa sürede bölgeden temizledi. 15 günde 752 terörist etkisiz hale getirilince, harekâtın 4. gününde Resulayn, 5. gününde de Tel Abyad TSK'nın kontrolüne geçti.