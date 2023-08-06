Genç kadın motosiklet kazasında öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K’nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (AA)