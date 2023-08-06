Abone Ol

Genç kadın motosiklet kazasında öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Genç kadın motosiklet kazasında öldü

Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, Birol Abo idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete, S.K’nin kullandığı 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (AA)

Katliam gibi kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı varFeci kazada can pazarıİlginizi ÇekebilirFeci kazada can pazarı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam