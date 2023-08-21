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Genç Sümeyye eşi tarafından vahşice katledildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yayınlanma: 23:11 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Genç Sümeyye eşi tarafından vahşice katledildi

Yeni Emek Mahallesi’nde zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartıştı.

MARKET DEPOSUNA KENDİNİ KİLİTLEDİ

Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y’nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (AA)

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