Görüntüler dehşete düşürdü! Faciayı vatandaşlar önledi

Denizli’de yoğun sağanak yağış nedeniyle Goncalı Mahallesi’ndeki demiryolu hattı zarar gördü. Traverslerinin altı boşalan demiryolu eğrildi, bazı bölgeler de yamuldu. O sırada sorunlu raylara yaklaşmakta olan İzmir – Denizli trenini fark eden vatandaşlar makinisti uyararak treni durdurmayı başardı, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Selami AYDIN

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2018 yılında 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 317 kişinin de yaralanmasına neden olan Çorlu tren faciasının bir benzerinin eşiğinden dönüldü.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ne bağlı Goncalı Mahallesi'nde yoğunlaşan sağanak yağışlar sele neden oldu, sulama kanalları taştı.

RAYLAR HASAR GÖRDÜ

Sel suları İzmir-Denizli tren yolunu etkiledi. Yolun Goncalı'daki kısmında göçükler meydana geldi. Sel suları rayların bir kısmında balastları tamamen sürükledi, traverslerin askıda kalmasına neden oldu. Yolun bazı bölümlerinde de raylar yamuldu, düzenliliğini kaybetti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Tarlaları su altında kalan vatandaşlar, tren yolundaki durumu fark ederek hemen İstasyon Şefliği'ne haber verdi.

Bu sırada sorunlu bölgeye çok yaklaşan İzmir – Denizli seferini yapan treni durdurmak için vatandaşlar harekete geçti.

Rayın sağlam bölümlerine doğru koşarak makinisti uyaran vatandaşlar trenin durmasını sağladı ve büyük bir faciayı önledi.

“İNSANLAR BURADA ALLAH’A EMANET”

Yaşananları İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı Türkay Berberoğlu kamuoyuna duyurdu.

Bölgeye yaptığı ziyaretin görüntülerini paylaşan Berberoğlu, “Goncalı ve Korucuk köylerinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Tren yolunun durumu selin boyutunu gösteriyor. Selin gücü ile yol yamuldu, çökmeler oluştu. Büyük bir kazanının önüne geçildi. İzmir-Denizli seferini yapan tren geri döndü. Sulama kanalının taşması sonucu bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. İnsanlar burada Allah'a emanet…. Yetkililer, sulama kanalı sorumluları, belediyenin nerede olduğu belli değil. İnsanlar evlerini ve hayvanlarını kurtarma telaşına düştü” ifadelerini kullandı.

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