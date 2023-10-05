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Güler, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Yayınlanma: 23:51 - 05 Ekim 2023 Güncellenme:
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Güler, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Bakan Güler, görüşmede Austin’e Türkiye’nin IŞİD’e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Güler ve ABD’li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı. (AA)

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