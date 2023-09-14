Günaydın: Adaylığını açıklamak isteyen başkaları da var

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını yarın parti genel merkezinde açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in girişimiyle ilgili görüşleri sorulan Günaydın, Özel’in dışında genel başkanlık için adaylıklarını açıklamak isteyenlerin de bulunduğunu söyledi.

Bu sürecin demokratik bir yarış olduğunu anlatan Günaydın, “Aday olmak isteyen arkadaşlarımızın nasıl aday olacaklarına ilişkin kurallar tüzüğümüzde belirtilmiştir. Kendileri aday olurlar, kurultay günü gelirler, topladıkları imzaları ortaya koyarlar, düşüncelerini kürsülerden açıklarlar ve CHP demokratik bir yarışa sahne olur. Türkiye’de ne yazık ki bütün bu süreçlere açık olabilen başka bir siyasal parti yoktur.” dedi.