Güngören Belediyesi kamulaştırdığı arsa için milyonlar ödeyecek

AKP’li Güngören Belediyesi'nin 'Belediye hizmet alanı' yapılacağı iddiasıyla kamulaştırdığı arsanın sahipleri açtıkları davayı kazandı. Mahkeme, belediyenin faizi hariç arsa sahiplerine toplamda 80 milyon TL ödemesine hükmetti.

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Meral DANYILDIZ/SÖZCÜ TV

AKP’li Güngören Belediyesi, encümen kararıyla 2011’de bölgede 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi ‘Belediye hizmet alanı’ olacağı gerekçesiyle sahiplerine 5 milyon 454 bin TL ödeyerek kamulaştırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı, konut ve ticaret alanı olarak değiştirildi.

BELEDİYEYE ‘GELİR’ SAĞLAYACAKMIŞ

Güngören Belediyesi, başta “Belediye hizmet alanı olacak” demesine rağmen araziye, 96 daire ve 9 dükkanın yer aldığı ‘Semt Güngören’ projesi inşa etti. Bu projenin “Belediyeye gelir sağlamak amacıyla yapıldığı” iddia edildi.

Belediyenin kamulaştırdığı arazinin sahipleri, Bakırköy 11’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde ayrıca belediyenin konut projesinden en az 428 milyon TL gelir elde edeceği açıklandı. Söz konusu dava sonuçlandı. 4 Temmuz 2022 tarihinde açılan dava sonuçlandı. 3 arsa sahibine belediyenin toplamda en az 80 milyon TL ödemesine hükmedildi. Yasal faiziyle birlikte bu rakamın 100 milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor.