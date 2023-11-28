Hablemitoğlu davası tanığı: Nuri Gökhan Bozkır, ‘Devlet beni sildi’ dedi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin olarak görülen davada dinlenen bir tanık, cinayet zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın “Devlet beni sildi” dediğini kayda geçirdi.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş’ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar eski askerler Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.E, 1999 ile 2013 yılları arasında Hablemitoğlu’nun hayatını kaybettiği mahalleye yakın konumda olan, ABD’li vatandaşların yaşadığı lojmanın güvenliğinden sorumlu olduğunu belirtti.

Tanık E.E, olayın yaşandığı günün iki gün öncesinde orada olduklarını ve arabada oturduklarını söyleyerek, “Araç içerisinden ABD vatandaşlarının güvenliği için gözlemleme timinde çalışıyor, gözlemcilik yapıyordum. Üç günde bir gün orada oluyordum, çalışma saatlerim öyleydi” diye konuştu.

“BİR ŞEY OLSA RAPOR EDERDİK”

Nöbet esnasında şüpheli bir duruma rastlamadıklarını anlatan tanık E.E, şunları kaydetti:

“Öğlen saatlerinde araç içerisinde oturup müzik dinliyorduk. Bir bayan geldi, ben gelenin Hablemitoğlu’nun eşi olduğunu bilmiyordum. Aracının üstünü kar kaplamıştı, onu temizledi. Olay yerinden ayrıldı. O tarihlerde şüpheli bir olayımız olmadı. Bir şey olursa biz rapor ederdik. Nöbet esnasında şüpheli bir araç veya şahıs görmedik.”

“PLAKAYI ALMADIM”

Aynı aracın, aynı yerden ikinci kez geçtiğini görünce rapor yazdıklarını ve sarımsı eski model bir aracı takibe aldıklarını belirten tanık E.E, “Ben aracın içerisindeki şahsı tam görmedim de aracı gördüm. Araçta tek kişiydi. Plakayı alamadım. Her 10 dakikada bir iki kez geçti, raporumda sadece bunu belirtmiştim” diye konuştu.

Tanık E.E, yaşanan olaydan hiçbir şekilde haberi olmadığını, akşam polis eşliğinde evden alındığını ve bu şekilde durumu öğrendiğini ifade etti.

Sanık avukatı, tanık E.E’den şüphelinin o döneme ait çizilmiş robot resimlerini göstererek teşhis etmesini isterken, tanık hatırlayamadığını belirtti.

“DEVLET BENİ SİLDİ”

Tanık H.Ş. ise sanık Nuri Gökhan Bozkır’ı tanıdığını söyleyerek, Necip Hablemitoğlu’nun vefat haberini televizyondan gördüğünü ifade etti.

Sanık Bozkır’ın abisine borç verdiğini ancak parasını geri alamadığını aktaran tanık H.Ş, “Biz bu şahsı bulduk dövdük. Bu netice sonrası bir daha da görüşmedik. Bozkır, Hablemitoğlu olayından sonra galiba ihraç edildi. Bir kez görüştük, iş arayan arkadaşım vardı. Çevresi geniş diye Bozkır’ı aradım. ‘Devlet beni sildi’ dedi. Bir daha da görüşmedik” ifadelerini kullandı.

“VATAN HAİNİ”

Sanık Bozkır’ın kendisinden kamyonet istediğini söyleyen tanık H.Ş, nedenini sorduğunda Bozkır’ın “Vatan haini var, onun evini izleyeceğiz” dediğini öne sürdü.

Hablemitoğlu’nun yaşadığı apartmanın yan binasında apartman görevlisi olduğunu belirten tanık Ö.Y. de sanıklardan hiçbirini tanımadığını söyledi.

Olay günü apartman sakinlerinden birisinin polis sireni duyduğunu söylemesi üzerine aşağı indiğini anlatan Ö.Y, beyanlarına şöyle devam etti:

“İndiğimde kalabalık gördüm. Çöp atmaya çıktığım esnada kimseyi görmedim. Farkında değildim. Apartman sakinleri ve polis dışında hiçbir şey görmedim. Hatırladığım kadarıyla birisi silah sesi duyup duymadığımı sordu. Ben de ‘duymadım’ dedim. Başka bir diyalog olmadı. Yüzüne bakmadım.”

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi. (AA)